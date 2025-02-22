Bayburt\'ta Aile Eğitimi Toplantısı

Yerel

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, aile eğitimi kurslarında görev alacak okul öncesi öğretmenleriyle bir araya gelerek, toplantı gerçekleştirdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla düzenlenecek aile eğitimi kurslarında görev alacak okul öncesi öğretmenleriyle toplantıda bir araya gelen Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Milli Eğitim Bakanlığının 2025 yılını Aile Yılı olarak ilan ettiğine vurgu yaparak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde aile eğitiminin önemini anlattı.

Aile eğitimleriyle öğrencilerde, ailelerde ve çevrede olumlu yansımalar oluşmasını hedeflediklerini belirten Kahraman, bunun ancak özverili bir çalışmayla mümkün olacağını ifade etti. Yapılacak eğitimleri yakından takip edeceğini belirten Kahraman, görev alacak öğretmenlere çalışmaları için teşekkür ederek, başarılar diledi. - BAYBURT