Bayburt'ta arıcılara destek için kovan sayımı sahada sürüyor - Son Dakika
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Bayburt'ta arıcılara destek için kovan sayımı sahada sürüyor

Bayburt\'ta arıcılara destek için kovan sayımı sahada sürüyor
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Bayburt'ta arıcılık yapan üreticilerin desteklerden yararlanabilmesi ve faaliyetlerin kayıt altına alınması amacıyla arılı kovan tespit ve sayım çalışmaları yürütülüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada kovanları kontrol ederek üretici kayıtlarını güncelliyor.

Bayburt'ta arıcılık yapan üreticilerin desteklerden yararlanabilmesi ve arıcılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması amacıyla arılı kovan tespit ve sayım çalışmaları yürütülüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahada üreticilerin kovanlarını kontrol ederek mevcut durumu belirliyor.

Çalışmalarda arılı kovanların tespit ve sayımı yapılarak üreticilere ait kayıtlar güncelleniyor. Böylece arıcılık faaliyetlerinin güncel veriler üzerinden takip edilmesi ve destekleme süreçlerinde kayıtların esas alınması sağlanıyor.

Saha çalışmalarıyla birlikte Bayburt'taki arıcılık faaliyetlerinin sağlıklı verilerle izlenmesi, arıcılığın sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi ve kaliteli bal üretiminin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Bayburt, Tarım, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta arıcılara destek için kovan sayımı sahada sürüyor - Son Dakika

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