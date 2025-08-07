Bayburt\'ta Arılı Kovan Desteklemesi Başladı

2025 yılı 'Arılı Kovan Desteklemesi' kapsamında Bayburt'ta kovan tespit çalışmaları başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, arıcılık yapanların kovanlarını yerinde inceleyerek, kayıt altına alıyor.
İl genelinde sürdürülen çalışmalarla, destekleme başvurusunda bulunacak üreticilerin sahip olduğu arılı kovan sayıları netleştiriliyor. Saha tespitlerinin tamamlanmasının ardından destekleme süreci de başlayacak.
Yapılan tespit çalışmalarıyla birlikte kayıtlı üretimin desteklenmesi ve arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. - BAYBURT
