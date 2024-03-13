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Bayburt'ta Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

Bayburt\'ta Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

Vali Mustafa Eldivan, Bayburt'ta dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi. Öğrencilerin başarıları arasında Türkiye Judo Yıldızlar Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Yiğit Dinçer ve Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Rümeysa Güçlü bulunuyor. Ayrıca, Bayburt Fen Lisesi öğrencileri Türk dili ve edebiyatı alanında bölge birincisi oldu.

13.03.2024 16:27  Güncelleme: 16:29
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Bayburt'u çeşitli alanlarda temsil ederek dereceye giren öğrencilerle bir araya gelen Vali Mustafa Eldivan, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra hediye takdim ederek başarılar diledi.

Vali Eldivan'ın ağırladığı başarılı öğrencilerin dereceleri şu şekilde oldu:

Okul Sporları kapsamında 5-6 Mart tarihlerinde Denizli'de düzenlenen Türkiye Judo Yıldızlar Şampiyonası'nda Bayburt'u temsil eden Erdem Beyazıt İHO öğrencisi Yiğit Dinçer, 66 kiloda Türkiye 3.sü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

9-11 Şubat tarihlerinde Konya'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda genç kızlarda Bayburt'u temsil eden Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Rümeysa Güçlü, 40 kiloda sol kol Türkiye 3.sü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

4-7 Mart tarihlerinde 2204-A Lise Öğrencileri Proje Yarışmasına katılan Bayburt Fen Lisesi öğrencileri, Türk dili ve edebiyatı alanındaki "Öz Türkçe" projesiyle Erzurum'da bölge 1.si olarak adını Türkiye Finallerine yazdırdı.

4-7 Mart tarihlerinde 2204-A Lise Öğrencileri Proje Yarışmasına katılan Demirözü Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi, değerler eğitimi alanındaki "Teknoat ile Geleceğe At" projesiyle Erzurum'da bölge 3.sü oldu.

4-7 Mart tarihlerinde 2204-A Lise Öğrencileri Proje Yarışmasına katılan Demirözü Gökçedere Çok Programlı Anadolu Lisesi, kimya alanındaki "Su Yaşam Kaynağımızdır" projesiyle Erzurum'da bölge 3.sü oldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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