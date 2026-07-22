Bayburt\'ta Buzağı Küpeleme ve Aşılaması Tamamlandı

Bayburt'un Aydıntepe Yaylası'nda yürütülen buzağı küpeleme ve programlı aşılama çalışmaları tamamlandı.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında buzağılar küpelenerek aşılandı. Çalışmalarla hayvanların izlenebilirliğinin sağlanması, hastalıkların ve aşılama programlarının etkin şekilde takip edilmesi ile tarımsal destekleme ödemelerinden yararlanılması amaçlanıyor. Ayrıca kayıp ve çalıntı hayvanların tespitinin kolaylaştırılması ile doğum ve hayvan hareketlerinin güvenilir şekilde kayıt altına alınması da sağlanıyor.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çalışmalara destek veren yetiştiricilere teşekkür ederek üreticilere bereketli, verimli ve sağlıklı bir üretim sezonu temennisinde bulundu. - BAYBURT