Bayburt\'ta ÇEDES Projesi Yıl Sonu Şenliği

Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında Bayburt'ta ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yıl sonu şenliği düzenlendi.

Bayburt Müftülüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, ÇEDES Projesi çerçevesinde yıl sonu şenliği gerçekleştirildi.

Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce cami merkezli hazırlanan programlarda, ortaokul ve lise öğrencileri bilgi yarışmasına katıldı.

Şenlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından cami bahçelerinde oluşturulan alanlarda çeşitli oyunlar ve etkinlikler yapıldı. Öğrenciler, gün boyunca hem eğlendi hem de yıl içinde yürütülen çalışmaları değerlendirme imkanı buldu.

Program sonunda öğrencilere ikramda bulunuldu, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye edildi. - BAYBURT