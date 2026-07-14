Bayburt\'ta 15 Temmuz anma etkinliklerinde cirit müsabakası

Bayburt'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı kapsamında düzenlenen anma etkinliklerinde cirit müsabakası gerçekleştirildi. Kızıl Elma Atlı Spor Kulübü ile Kop Atlı Spor Kulübünün karşı karşıya geldiği müsabakada sporcular kıyasıya mücadele etti.

Cirit sahasında oynanan müsabakada iki takım, at üzerinde hünerlerini sergiledi. Karşılaşma sonunda takım kaptanlarına plaketleri, Vali Vekili Cem Gümrükçü ile Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akbaş tarafından takdim verildi.

Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çeşitli programlarla devam edecek. Etkinlikler kapsamında şehitlik ziyareti, kortej yürüyüşü, fotoğraf sergisi ve anma programı gerçekleştirilecek. - BAYBURT