\'Direnişten Dirilişe\' konferansında darbeler ele alındı

Bayburt'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı etkinlikleri kapsamında 'Direnişten Dirilişe' konulu konferans düzenlendi. Konferansta, 15 Temmuz darbe girişimi ile Türk siyasi hayatında yaşanan darbeler ele alındı.

Prof. Dr. Gökhan Budak konferans salonunda gerçekleştirilen konferansta konuşmacı olarak yer alan Doç. Dr. Serdar Göktaş, 'Osmanlı'dan Günümüze Türk Siyasal Hayatımızda Darbeler ve 15 Temmuz' başlıklı sunum gerçekleştirdi. Göktaş, sunumunda 15 Temmuz'un Türk siyasi hayatındaki yeri ile milli iradenin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 15 Temmuz darbe girişiminin demokrasiye etkileri üzerine konuşma yapan Göktaş, darbe girişimlerine karşı toplumsal hafızanın canlı tutulmasının önemine değindi.

Konferansa, Vali Vekili Cem Gümrükçü, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akbaş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, kurum müdürleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Programın sonunda Göktaş'a teşekkür belgesi takdim edildi. - BAYBURT