Bayburt’ta gaziler ve şehit aileleri kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika
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Bayburt’ta gaziler ve şehit aileleri kahvaltıda bir araya geldi

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Bayburt’ta gaziler ve şehit aileleri kahvaltıda bir araya geldi
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19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve şehit aileleri için Bayburt’ta kahvaltı programı düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve şehit aileleri için Bayburt'ta kahvaltı programı düzenlendi. Vali Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan'ın katıldığı programda gaziler ve şehit aileleriyle bir araya gelindi.

Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda gerçekleştirilen programda gaziler ve şehit ailelerinin talep ve görüşlerini dinleyen Vali Eldivan, devletin ve milletin her zaman gazilerin ve şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Programda gaziler ve şehit aileleriyle sohbet eden Eldivan, vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna fedakarlık gösteren gaziler ile şehitlerin aileleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Eldivan, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden gazileri ve şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Program, gaziler ve şehit aileleriyle günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüBayburtYerelSon Dakika

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