Bayburt\'ta Geleneksel Oyun Şöleni

29'uncu Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Bayburt'a getirilen Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Oyun Tırı, aileler ve çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Çocuklar, geleneksel Türk oyunlarıyla tanışarak, oyunlar oynadılar.

Yeni Şehir Parkı'nda kurulan oyun parkurlarında çocuklar doyasıya eğlenirken, geleneksel Türk oyunlarından mangala, on iki taş, mas güreşi, aşık atma, kale, çemberbaz gibi oyunlarla tanışma imkanı buldu. Çocuklar, çuval yarışı, yüz boyama ve parkur oyunlarından oluşan çeşitli etkinliklere de katıldılar. Aileler, çocuklarının eğlencesine eşlik ederek, mutluluklarına ortak oldular. Gönüllerince eğlenen çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadılar.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Oyun Tırında bugün 15.00'den itibaren yeniden çocuklar için etkinlikler düzenlenecek. - BAYBURT