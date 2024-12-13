Bayburt'ta Gençlik Politika Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayburt'ta Gençlik Politika Çalıştayı Düzenlendi

Bayburt\'ta Gençlik Politika Çalıştayı Düzenlendi

Bayburt'ta düzenlenen çalıştayda, gençlerin ihtiyaçlarına yönelik politikalar geliştirilmesi ele alındı.

13.12.2024 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı' düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan çalıştay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse'nin 'Gençlik Politika Belgesi' konulu sunumuyla devam etti. Programda, gençlerin ihtiyaçlarına yönelik politikaların geliştirilmesi ve topluma aktif katılımlarının artırılması amacıyla yapılacak çalışmalar ele alındı. Programda konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, çalıştayın gençlerin fikirlerini özgürce paylaşabileceği bir platform sunmasının yanı sıra, karşılaşılabilecek sorunlara birlikte çözüm üretme fırsatı sağladığını belirtti. Vali Eldivan, gençlere böyle bir imkan sunulduğu için programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri gençlerle bir araya gelerek, çalıştay üzerine sohbet etti. Program, çalıştay kapsamında oluşturulan atölyelerin gezilmesiyle son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Mustafa Eldivan, Etkinlik, Politika, Gençlik, bayburt, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta Gençlik Politika Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:06 Restoranlarda harcama limiti dönemi Bir çaya 1500 TL ödeyebilirsiniz Restoranlarda harcama limiti dönemi! Bir çaya 1500 TL ödeyebilirsiniz
08:46 Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı
07:36 İsrail, İran’ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor
06:05 Duvara çarpan otomobil alev aldı 4 kişi yanarak can verdi Duvara çarpan otomobil alev aldı! 4 kişi yanarak can verdi
01:46 ABD’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Blinken’ı kabulüne ilişkin açıklama ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Blinken'ı kabulüne ilişkin açıklama
14:15 Ömer Öcalan İmralı görüşmesinin detaylarını anlattı Ömer Öcalan İmralı görüşmesinin detaylarını anlattı
14:09 Mourinho’nun başı büyük dertte: Fenerbahçe’de sol bek kalmadı Mourinho'nun başı büyük dertte: Fenerbahçe'de sol bek kalmadı
13:55 Kripto para borsası HTX’e Türkiye’den erişilemiyor: HTX kapandı mı Kripto para borsası HTX'e Türkiye'den erişilemiyor: HTX kapandı mı?
13:54 CHP’li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog CHP'li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog
13:47 Toplu taşımada tek karta geçiliyor Toplu taşımada tek karta geçiliyor
13:46 Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı
13:39 Kylian Mbappe’nin ’’Tecavüz’’ davasında karar çıktı Kylian Mbappe'nin ''Tecavüz'' davasında karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 09:44:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Gençlik Politika Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.