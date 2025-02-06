Bayburt\'ta Güvenlik Toplantısı

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, 'Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı' yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen faaliyetler ve çalışmalar değerlendirilerek, istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda, Bayburt'taki terör ve asayiş konularına ilişkin alınan tedbirler ile uygulamalar detaylı bir şekilde ele alındı. Toplantı, yapılması planlanan çalışmalara ilişkin fikirlerin aktarılmasıyla son buldu. - BAYBURT