Bayburt\'ta hafızlık tespit sınavını geçen öğrencilere belgeleri törenle verildi

Bayburt İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan hafızlık tespit sınavlarında başarılı olan öğrenciler için tören düzenlendi. Törende öğrencilere hafızlık belgeleri takdim edildi.

İl Müftülüğünde düzenlenen törende konuşan Müftü Bayram Danacı, hafızlığın önemine değindi. Danacı, hafızlığı tamamlamanın yanı sıra öğrenilenlerin ömür boyu muhafaza edilmesinin de önemli olduğunu söyledi.

Hafızlara bundan sonraki eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar dileyen Danacı, hafızlık sürecinde edindikleri birikime sahip çıkmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Tören, hafızlara belgelerinin verilmesinin ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.