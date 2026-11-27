Bayburt'ta jandarma, Dede Korkut İmam Hatip öğrencilerine trafik kurallarını anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dede Korkut İmam Hatip İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa yapılan etkinlikte yaya ve okul geçidi kuralları, oyun alanı seçimi ve servis kuralları aktarıldı.
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Trafikte Ben de Varım' Projesi kapsamında Dede Korkut İmam Hatip İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen faaliyetlerde öğrencilere yaya ve okul geçitlerinde uyulması gereken kurallar, oyun oynanacak alanların seçimi ve okul servis araçlarında dikkat edilecek kurallar anlatıldı. Eğitimlerde ayrıca genel trafik kuralları hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: İHA
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