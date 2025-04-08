Bayburt'ta Jandarma Trafik Denetimi - Son Dakika
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Bayburt'ta Jandarma Trafik Denetimi

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Bayburt'ta jandarma ekipleri, trafik denetiminde emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesildi.

08.04.2025 01:52
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Bayburt'ta jandarmadan trafik denetimi

BAYBURT - Bayburt'ta jandarma ekiplerince trafik denetimi yapıldı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Danişment yol kontrol noktasında sürücüler denetlendi. Kontrollerde araç ve sürücüsü denetlenirken, kurallara uymayarak emniyet kemeri takmayan sürücülere idari para cezası uygulandı. Havadan da drone ile denetleyen ekipler kurallara uymayan sürücüleri tespit ederek telsizle kontrol noktasındaki ekiplere bildirdi. Havadan ve karadan yapılan denetimler sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Kaynak: İHA

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