Bayburt'ta Jandarma Trafik Denetimi

Bayburt'ta jandarmadan trafik denetimi

BAYBURT - Bayburt'ta jandarma ekiplerince trafik denetimi yapıldı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Danişment yol kontrol noktasında sürücüler denetlendi. Kontrollerde araç ve sürücüsü denetlenirken, kurallara uymayarak emniyet kemeri takmayan sürücülere idari para cezası uygulandı. Havadan da drone ile denetleyen ekipler kurallara uymayan sürücüleri tespit ederek telsizle kontrol noktasındaki ekiplere bildirdi. Havadan ve karadan yapılan denetimler sorunsuz bir şekilde tamamlandı.