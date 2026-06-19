Bayburt\'ta Jeolojik Etüt Çalışmaları

Bayburt'un merkeze bağlı Gümüşsu köyünde imara esas jeolojik-jeoteknik etüt çalışmaları kapsamında yürütülen sondaj çalışmaları yerinde incelendi.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personelleri, köyde sürdürülen sondaj çalışmalarında incelemelerde bulundu. Çalışmalarla bölgenin zemin yapısına ilişkin verilerin elde edilmesi ve imar planlamasına esas teknik bilgilerin oluşturulması amaçlanıyor.

İncelemelerde, sondaj çalışmalarının ilgili mevzuat çerçevesinde devam ettiği belirlendi. Elde edilecek verilerin, bölgede güvenli ve sağlıklı yapılaşma süreçlerine katkı sunması bekleniyor.

İl Müdürlüğünce, planlı kentleşme ve güvenli yapılaşma açısından önem taşıyan jeolojik etüt çalışmalarının titizlikle takip edileceği belirtildi. - BAYBURT