Bayburt'ta Jeolojik Etüt Çalışmaları - Son Dakika
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Bayburt'ta Jeolojik Etüt Çalışmaları

Bayburt\'ta Jeolojik Etüt Çalışmaları
19.06.2026 15:31
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Bayburt'ta Gümüşsu köyünde jeolojik etüt kapsamında sondaj çalışmaları incelendi.

Bayburt'un merkeze bağlı Gümüşsu köyünde imara esas jeolojik-jeoteknik etüt çalışmaları kapsamında yürütülen sondaj çalışmaları yerinde incelendi.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personelleri, köyde sürdürülen sondaj çalışmalarında incelemelerde bulundu. Çalışmalarla bölgenin zemin yapısına ilişkin verilerin elde edilmesi ve imar planlamasına esas teknik bilgilerin oluşturulması amaçlanıyor.

İncelemelerde, sondaj çalışmalarının ilgili mevzuat çerçevesinde devam ettiği belirlendi. Elde edilecek verilerin, bölgede güvenli ve sağlıklı yapılaşma süreçlerine katkı sunması bekleniyor.

İl Müdürlüğünce, planlı kentleşme ve güvenli yapılaşma açısından önem taşıyan jeolojik etüt çalışmalarının titizlikle takip edileceği belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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