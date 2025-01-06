Bayburt'ta Kar Keyfi: Çocuklar Kartopu Oynuyor - Son Dakika
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Bayburt'ta Kar Keyfi: Çocuklar Kartopu Oynuyor

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Bayburt'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Çocuklar sokaklarda kartopu oynayarak eğlenceli dakikalar geçirirken, belediye ekipleri yolların temizliği için çalışma başlattı. Sürücüler ise buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

06.01.2025 09:28  Güncelleme: 09:34
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Bayburt beyaza büründü, çocuklar karın tadını çıkarttı

BAYBURT - Bayburt'ta gece saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen kentte çocuklar kartopu oynamanın keyfini yaşadı.

Kar yağışıyla cadde ve sokakların beyaza büründüğü kent merkezinde görüş mesafesi düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kardan kayganlaşan güzergahlarda belediye ekipleri temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kar çocukların eğlence kaynağı oldu. Gece saatlerinde evlerinden dışarı çıkan çocuklar arkadaşlarıyla birlikte uzun süre kartopu oynayarak neşeli dakikalar geçirdiler.

Kar ve tipinin etkili olduğu Bayburt- Erzurum kara yolu Kop dağı geçidi mevkiinde sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaya davet eden ekipler, tır sürücülerini de zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kop Dağı Kayak Merkezinde de karlar ezilerek pist çalışmaları sürdürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Kar Keyfi: Çocuklar Kartopu Oynuyor - Son Dakika

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