Bayburt'ta Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Bayburt'ta Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Bayburt\'ta Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Bayburt'un Demirözü ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Demirözü İlkokulu bahçesine çizilen trafik eğitim pisti üzerinde uygulamalı eğitimler verilerek, trafik kültür düzeyi yüksek bireyler yetiştirmek amaçlandı.

10.05.2024 12:46  Güncelleme: 12:47
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Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Bayburt'un Demirözü ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Demirözü İlkokulu bahçesine çizilen trafik eğitim pisti üzerinde uygulamalı eğitimler verilerek, trafik kültür düzeyi yüksek bireyler yetiştirmek amaçlandı.

Özelikle okul öncesi eğitim düzeyine indirgenen eğitim programında akülü araçlar ile alanda uygulamalı trafik eğitimleri verildi. İncinebilir yol kullanıcıları olarak tabir edilen bisikletli öğrencilere, bisiklet sürüş teknikleri ve trafik işaret levhalarının tanıtımı yapıldı.

Emniyet kemeri bulunan tekerlekli koltuk ile uygulamalı emniyet kemeri eğitiminin de yer aldığı etkinlikte, trafik bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Öte yandan, etkinlikler kapsamında yol kontrol uygulama noktasında gerçekleştirilen faaliyete katılan Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin ve Belediye Başkanı Arslan Gürer, sürücülere emniyet kemeri kullanımının öneminden bahsettiler. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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