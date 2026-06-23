Bayburt\'ta \'Kişisel Mahremiyet\' Eğitimi Düzenlendi

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik yıllık eğitim planı kapsamında 'Kişisel Mahremiyet' konulu eğitim düzenlendi.

Kurum personeline verilen eğitimde, Arş. Gör. İbrahim Erdoğan Yayla tarafından kişisel mahremiyet konusunda bilgilendirme yapıldı. Eğitimde, hizmet süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, kişisel sınırların korunması ve mahremiyet bilincinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Eğitim ile personelin mesleki farkındalığının artırılması ve hizmet sunumunda mahremiyet hassasiyetinin gözetilmesi amaçlandı.

Eğitim, katılımcıların konuya ilişkin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - BAYBURT