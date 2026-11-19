Bayburt Açık Ceza İnfaz Kurumu, Türk Kızılay Bayburt Şubesi ve Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında iş birliği kapsamında toplantı düzenlendi. Toplantıda, kurumların ortak yürüteceği çalışmalar ve planlanan faaliyetler değerlendirildi.

Açık Ceza İnfaz Kurumunda yapılan toplantıda, kurumlar arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Kızılay Derneği arasında haziran ayında yenilenen iş birliği protokolü, ceza infaz kurumlarında bulunan çocuk, genç ve kadın hükümlü ve tutuklular ile denetimli serbestlik kapsamındaki kişilere yönelik sosyal destek çalışmalarını kapsıyor.

Bayburt'taki toplantıda ayrıca protokol doğrultusunda planlanan faaliyetlerin uygulama süreci, kurumların görev ve sorumlulukları ile ortak çalışmaların yürütülmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hamza Şenkaya, Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürü Adil Firar, Türk Kızılay Bayburt Şubesi Başkanı Erol Yıldırım, Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürü Emre Çağrı Demirkıran ve kurum personeli katıldı.