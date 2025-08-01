Bayburt\'ta Küçükbaş Hayvancılık Denetimi

Bayburt'ta küçükbaş hayvancılık faaliyetleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sahada gözlemlenerek, hayvan sağlığına yönelik uygulamalar değerlendirildi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse ile İl Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün, üreticiler Arif Üzülmez ve İbrahim Yoldaş'a ait küçükbaş hayvancılık işletmesini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında küçükbaş hayvancılık faaliyetleri yerinde incelenirken, koyun banyoları ve hayvan sağlığına yönelik uygulamalar gözlemlendi.

İl Müdürü Köse ve Müdür Yardımcısı Şengün, üreticilerle görüşerek, yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette, üreticilere işlerinde kolaylıklar dilenerek, bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulunuldu. - BAYBURT