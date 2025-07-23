Bayburt Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında gökyüzünde uçurulan ikramiyeli balonlardan birini bulan gençler, ödüllerini aldı.
Bu yıl 29'uncusu düzenlenen Bayburt Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri'nin açılış töreninde gökyüzüne bırakılan ikramiyeli balonlardan birini bulan Mikail Atmaca ve Mustafa Atmaca kardeşlere ödülleri teslim edildi.
İkramiyelerini Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'in elinden alan gençler, yaşadıkları sevinci paylaştı. Başkan Memiş, kardeşleri tebrik ederek, ödüllerini takdim etti. - BAYBURT
Son Dakika › Yerel › Bayburt'ta Kültür ve Sanat Şölenlerinde İkramiyeli Balon Heyecanı - Son Dakika
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