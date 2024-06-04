Kurban Bayramı yaklaşırken Bayburt'ta hayvan pazarında hareketlilik başladı - Son Dakika
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Kurban Bayramı yaklaşırken Bayburt'ta hayvan pazarında hareketlilik başladı

Kurban Bayramı yaklaşırken Bayburt'ta hayvan pazarında hareketlilik başladı. Kırsal alanlardaki besiciler hayvanlarını batı illerine ve pazarlara sevk etmeye başladı. Kurban satıcıları, hayvan sayısının talebi karşılayacak düzeyde olduğunu belirtirken, kurban fiyatlarında yüzde 70-80 artış olduğunu ifade etti. Bu artışın sebebi olarak enflasyon ve tarım-hayvancılık sektöründeki girdi rakamlarının artmasının gösterildiği haberde, kaba yem üretimi ve tüketiminin önemine de vurgu yapıldı. Ayrıca, çoban temininde yaşanan zorluklar ve çoban ücretlerinin yüksekliği de dile getirildi.

04.06.2024 15:16
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Kurban Bayramı yaklaşırken Bayburt'ta hayvan pazarında hareketlilik başladı.

Bayburt'ta pazarda hareketlilik başladı. Kırsal alanlardaki besiciler yavaş yavaş hayvanlarını batı illerine ve pazarlara sevk ediyor.

Kurban satıcılarından Muhsin Yıldırım, hayvan varlığı noktasında sayısal olarak bir sorun olmadığını vurgulayarak, "Hayvan sayımızı talebin karşılayacak düzeyde. Ancak kurban fiyatlarında bir önceki yıla göre yüzde 70-80 artış var" dedi.

Yıldırım, artışın sebebini enflasyon ile tarım ve hayvancılık sektöründeki girdi rakamlarının artmasına bağlayarak, "Bu iki unsur kurban fiyatlarını sürekli tırmandırıyor. Kurban Bayramı'na doğru bu yükseliş eğilimi ne olur şimdiden kestirmek zor. Ama artması daha yüksek bir ihtimal" diye konuştu.

"Kaba yem üretimi ve tüketimi önemli"

Fenni yeme olan ihtiyacın sürekli arttığını söyleyen Yıldırım, "Ülke olarak mutlaka kaba yem üretimin ve tesis sayısını artırmamız gerektiğini savunuyoruz. Bu aynı zamanda et ve süt verimini yükseltir. Bu bize de, vatandaşa da olumlu manada yansır" dedi.

"50-60 bin maaşa çoban bulamıyoruz"

Muhsin Yıldırım, şöyle devam etti: "Çoban temininde zorlanıyoruz. Ülkemizde son yıllarda Afganlı çobanlara rağbet çok oldu. Ancak bu insanlar çoban olarak kısa süreli istihdamları tercih etmekte ve başka sektörlere kaymaktadır. Bu durum ülkemiz istihdamına negatif etki yaptığı gibi bizim çoban bulamamamız, uzun süre istihdam edemememiz gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda çoban ücretlerini artırmaktadır. Birçok arkadaşımız 50-60 bin liraya çoban bulamıyor." - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban Bayramı yaklaşırken Bayburt'ta hayvan pazarında hareketlilik başladı - Son Dakika

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