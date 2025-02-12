Bayburt'ta Kurt Sürüsü Köyü Sardı

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Doğum yapan ineğinin yanına giden muhtar kurt sürüsüne rastladı

Bayburt'ta kurt sürücü böyle görüntülendi

BAYBURT - Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Karayaşmak köyünde kurt sürüsü görüldü, yiyecek aramaya köyün yerleşim alanına kurtlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Doğum yapan ineğinin yanına ahıra giden Karayaşmak köyünün muhtarı Reşat Altun, kurt sürüsünü uzaktan fark etti. Kurtların köye indiğini ise Karayaşmak ve Çağıllı köylerinin muhtarları, güvenlik kameralarını kontrol ettiklerinde fark ettiler.

Bayburt merkeze yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta bulunan Karayaşmak köyünü kurtlar sardı. Sayıları 5-6 civarlarında olan kurt sürüsü, gece saatlerinde köyde dolanırken görüldü. Kurtların köy içerisindeki yiyecek aradığı anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Karayaşmak köyünün 10 kilometre ilerisindeki Çağıllı köyünün muhtarı Faik Serdar Bayrak, muhtar arkadaşı Reşat Altun'u ziyaret etmek amacıyla Karayaşmak köyüne gitti. Kurtların kardaki pati izlerini gören Bayrak, durumu arkadaşı Altun'a bildirdi. Muhtar Altun ise köy halkının olası bir kurt saldırısına uğramaması için kurtların izini sürmeye başladı.

Ahıra giderken uzaktan kurtları gördü

Sabahın erken saatlerinde hayvanının doğum yapması üzerine ahıra giden Muhtar Reşat Altun, kurt sürüsünü uzaktan fark etti. Bir an tedirgin olan Altun, eve gittiğinde kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarına tek tek bakan Altun, saat 01.00 civarlarında kurt sürüsünün evinin önünde, köy içerisinde dolaştıklarını gördü. Köyde bir arkadaşının drone kamerasıyla kurtların izini süren Altun, kurt sürüsüne belediyenin çöp sahasında denk geldiğini belirterek, "Sabaha karşı 04.30, 05.00 sularında kamerayı incelediğimde ahırda ineğimin doğum yaptığını gördüm. Ahıra gitmek için dışarıya çıktığımda kar yağıyordu, taze karın üzerinde yoğun bir iz olduğunu fark ettim, hayvanların pati izlerini gördüm. Daha sonra ahırdan eve döndüğümde meraktan kamera kayıtlarını inceledim. Kurt sürüsünün yolun ağzından gelip, evimin önünü devam ederek, ahırın etrafında dolaştığını gördüm. Kamera görüntülerinde kurtlar saat 01.00 gibi geliyorlar, sabaha kadar köyün içerisinde dolaşıyorlar. Ben dışarı çıkmadan birkaç dakika önce buradan geçtiklerini fark etmiştim. Köyümüzde bir arkadaşımızın dronu var, ondan bakmak istedik. Etrafı kolaçan ettiğimizde belediyenin çöp sahasında kurtları gördük ve görüntüsünü aldık. Tek dolanan bir kurt ilk etapta drona doğru saldırmak ister gibi oldu, sonrasında da kaçarak uzaklaştı" ifadelerini kullandı.