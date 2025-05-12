Bayburt\'ta Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden Bayburt için kuvvetli yağış ve rüzgar yapıldı.

Nisan-Mayıs yağmurlarının aralıklarla etkili olduğu Bayburt için meteoroloji uyarıda bulundu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını bildirerek, kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı. Meteorolojiden yapılan uyarıda, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı. - BAYBURT