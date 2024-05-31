Bayburt'ta Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında tohum teslim töreni düzenlendi - Son Dakika
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Bayburt'ta Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında tohum teslim töreni düzenlendi

Bayburt\'ta Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında tohum teslim töreni düzenlendi

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Mera Islah ve Amenajman Projeleri' kapsamında, kentteki mera alanlarında ot verimini ve kalitesini arttırmak amacıyla tohum teslim töreni düzenlendi. Yüzde 40 devlet destekli 88 ton korunga tohumu, 252 çiftçiye dağıtıldı. Törende konuşan yetkililer, projenin devam edeceğini ve üreticilere hayırlı olmasını temenni etti.

31.05.2024 07:56
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Hayvancılığın en büyük girdisi olan kaba yem ihtiyacını karşılamak, kentteki mera alanlarında ot verimini ve kalitesini arttırmaya yönelik, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Mera Islah ve Amenajman Projeleri' kapsamında, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde tohum teslim töreni düzenlendi. Yüzde 40 devlet destekli 88 ton korunga tohumu, 252 çiftçiye dağıtıldı.

Tohum teslim töreninde konuşan Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, "Bugün üreticilerimize 88 ton korunga tohumu dağıtacağız. Bu bir Mera Islah Projesi, proje kapsamında tarım müdürlüğümüzün üst gübreleme ve suni mera tesis çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları belli bir noktaya ulaştırdılar, inşallah devamı da gelecek. Korunga tohum dağıtma çalışmaları da burayla sınırlı kalmayacak, ilerleyen dönemlerde korunga tohumu dağıtımı yapacağız. Üreticimize, ilimize hayırlı, uğurlu olsun. Yüzde 40 devlet destekli bir proje bu, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

252 üreticiye yüzde 40 hibe desteğiyle 88 ton korunga tohumunun dağıtıldığı programda, Tarım İl ve Orman Müdürü Selami Ersen de projeden faydalanan üreticilere çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Düzenlenen tohum teslim töreninde 125 kilo korunga tohumu alan üretici Mustafa Çiğdem, "Devletin yüzde 40 hibe sağladığı korunga desteklenmesinden yararlanmak için Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden korunga tohumlarımı aldım, ben 125 kilo tohum aldım. Herkes burada tohumlarını teslim aldı, üreticilere hayırlı, uğurlu olsun. Devletimizden Allah razı olsun" diyerek konuştu.

Ayrıca proje kapsamında, Bayburt'un mera alanlarında, ot verimini ve kalitesini arttırmaya yönelik, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, şu ana kadar 350 dekar alanda üst gübreleme yapıldı, 190 dekar alanda suni mera alanı tesis edildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında tohum teslim töreni düzenlendi - Son Dakika

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