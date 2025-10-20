Bayburt\'ta Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri

Bayburt İl Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında okullarda konferanslar düzenlemeye devam ediyor. Konferanslarda, öğrencilere Hz. Muhammed'in aile ve örnek hayatı anlatılıyor.

Etkinlikler çerçevesinde Bayburt Müftü Yardımcısı Nurettin Akgül, Bayburt Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' konulu konferans verdi.

Konferansa okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Akgül, Hz. Muhammed'in aile hayatından örnekler vererek, aile bireyleri arasındaki sevgi, saygı, sabır ve merhamet değerlerinin önemine dikkat çekti.

Akgül, sağlam bir toplumun temelinin güçlü bir aile yapısından geçtiğini belirterek, Hz. Muhammed'in aile ilişkilerinde adalet, şefkat ve güzel ahlakın en güzel örneğini ortaya koyduğunu, onun hayatının ise tüm Müslümanlar için rehber niteliğinde olduğunu vurguladı.

Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - BAYBURT