Bayburt\'ta Mevlid-i Nebi konferansında aile ahlakı ve mahremiyet ele alındı

Bayburt'ta Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında 'Peygamberimiz ve Güzel Ahlak: Aile Ahlakı' konulu konferans düzenlendi. Çoruh Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Hz. Muhammed'in örnek aile hayatı üzerinden aile içi ilişkilerde sevgi, saygı, güven, anlayış ve doğru iletişimin önemi ele alındı.

Bayburt Müftülüğünce düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Çapcıoğlu konuşmacı olarak katıldı.

İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftüsü Bayram Danacı açılış konuşması yaptı. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş'in selamlama konuşmalarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 2026 yılı Mevlid-i Nebi Haftası sinevizyonu izletildi.

Konferansta Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu ve Doç. Dr. Fatma Çapcıoğlu tarafından Hz. Muhammed'in örnek şahsiyeti üzerinden aile yapısının temelini oluşturan değerler anlatıldı. Konuşmalarda sevgi, saygı, anlayış, samimiyet, iyi niyet ve sağlıklı iletişimin aile huzurundaki yeri üzerinde duruldu.

İhsan Çapcıoğlu, aile yapısının oluşumunda örf, adet ve tecrübelerin de önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, bunların Kur'an ve sünnete uygun olması halinde aile ahlakına ve aile içindeki huzura katkı sağlayacağını söyledi. Yanlış örf ve adetlerin ise 'öğrenilmiş çaresizlik' haline gelebileceğini ifade etti.

Çapcıoğlu ayrıca televizyon ekranları ve dijital mecraların mahremiyet ile aile yapısı üzerindeki etkisine değinerek, ebeveynlerin bu alanları kullanırken mahremiyet bilinciyle hareket etmelerinin önemini değindi.

Doç. Dr. Fatma Çapcıoğlu ise kadın ve erkeğin aile içerisindeki sorumluluklarını ele aldı. Peygamberin aile ahlakında da örnek alınması gereken bir şahsiyet olduğunu dile getiren Çapcıoğlu, farklı ailelerde ortak ahlaki ilkelerin güven, sevgi, sadakat ve sorumluluk olduğunu söyledi.

Aile içindeki sağlıklı iletişimin temelinde güvenin bulunduğunu belirten Çapcıoğlu, güven duygusunun hem aile ilişkilerinde hem de günlük yaşamda önemli bir yere sahip olduğunu aktardı.

Programa il prtokolü, din görevlileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.