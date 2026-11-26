Dünya Balıkçılık Günü kapsamında Bayburt'un Demirözü ve Aydıntepe ilçelerindeki ortaokullarda öğrencilere yönelik bilgilendirme etkinlikleri düzenlendi. Programlarda balıkçılık, su ürünleri, su kaynaklarının korunmasının yanı sıra sağlıklı beslenme ve bilinçli balık tüketiminin önemi anlatıldı.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Şehit Erdal Eraslan Ortaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere su ürünlerinin çeşitliliği, balığın besin değeri ve sağlıklı, dengeli beslenmedeki yeri hakkında sunum yapıldı.

Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Demirözü Ortaokulunda düzenlenen programda ise balıkçılık, su ürünleri ve su kaynaklarının korunması konuları ele alındı. Öğrencilerle gerçekleştirilen sunumda doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir balıkçılık ve bilinçli balık tüketiminin önemi üzerinde duruldu. Etkinlik kapsamında öğrencilere balık ikramında da bulunuldu.

Etkinliklerde ayrıca sucul ekosistemlerin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konularına dikkat çekilirken, balığın sağlıklı beslenmedeki yerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.