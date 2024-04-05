Bayburt\'ta Oruçlu Sporcular Yağmurda Cirit Oynadı

Yerel

Ata sporu ciritin yaşatıldığı Bayburt'ta, oruçlu sporcular yağmura, çamura aldırış etmeden cirit oynadılar. Açlığa, susuzluğa meydan okuyarak iftar öncesi cirit oynayan sporcular, ata sporunu yaşatmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

21 Şubat Atlı Spor Kulübü ve Dede Korkut Atlı Spor Kulübü, dostluk maçı oynamak için iftar öncesinde bir araya geldiler. 40'ar dakikadan 2 devre şeklinde oynanan müsabakada ciritçiler izleyenlere seyir zevki yüksek bir maç sundular.

Müsabakada kaybeden olmazken, maçın kazananı yine dostluk oldu.

Oruç nedeniyle ağızları kuruyan sporcular, devre arasında dinlenerek, maça kaldıkları yerden devam ettiler. Ata sporu ciriti her alanda, her şekilde yaşatmaya özen gösterdiklerini vurgulayan atlı cirit kulübü oyuncuları, ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini söylediler.

Uzun yıllardır cirit sporuyla ilgilenen Dede Korkut Atlı Spor Kulübü Başkanı Cafer Yurtsever, "Ramazan olmasına rağmen, çamura rağmen, havanın soğuğuna rağmen yine cirite devam ediyoruz" diyerek, "Yine bir cirit gününde birlikteyiz. Sabah kar yağdı, eridi bu nedenle her yer çamur içinde. Ramazan olmasına rağmen, çamura rağmen, havanın soğuğuna rağmen yine cirite devam ediyoruz. Ata sporumuzu her ne olursa olsun devam ettirmeye çalışıyoruz. Geçen hafta 21 Şubat Atlı Spor Kulübüyle oynadığımız maçın bu hafta rövanşını alıyoruz. Güzel bir maç oluyor, Allah kaza bela vermesin" ifadelerini kullandı.

Cirit izlemeye gelen cirit eski sporcusu Hasbi Köprücü, "Cirit sevdamızdan dolayı aziz mübarek günde de cirit izlemeye geldik. Bu soğukta, bu yağışlı havada cirit için yerlerimizi aldık. Oruçluyuz zor oluyor ama ciriti seviyoruz, severek izliyoruz" şeklinde konuştu.

Oruç tutarken cirit oynamanın zor olduğuna değinen 21 Şubat Atlı Spor Kulübü oyuncusu Ergin Narmanlı, her ne şartta olursa olsun ata sporu ciriti yaşatmak için mücadele edeceklerini belirterek, "Ramazan ayında da ciriti yaşatmaya devam ediyoruz. Her ne kadar zor da olsa, oruçlu da olsak elimizden geldiği kadarıyla ata sporunu hem yaşamaya, hem de yaşatmaya özen gösteriyoruz" dedi. - BAYBURT