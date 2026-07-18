Bayburt\'ta Psikososyal Destek Eğitimi

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline Psikososyal Destek (PSD) Başlangıç Düzeyi Eğitimi verildi.

Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) doğrultusunda düzenlenen eğitimde, afet ve acil durum müdahalelerinde görev alacak personelin kapasitesinin güçlendirilmesi ve mevcut kapasitenin sürdürülebilirliğini destekleyecek uygulamalar ele alındı.

Bakanlık bünyesinde Afet Psikososyal Destek Grubunun ana çözüm ortağı olarak yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, psikososyal destek hizmetlerinin temel ilkeleri üzerinde duruldu. Personel, psikososyal destek hizmetlerinin sahadaki uygulanışına ilişkin konularda bilgilendirildi. - BAYBURT