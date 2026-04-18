Bayburt\'ta Rafting Şampiyonası Sona Erdi

Bayburt'ta 3 gün süren Üniversiteler Arası Türkiye Rafting Şampiyonası, Kaleardı Mahallesi'ndeki Dede Paşa Parkı'nda yapılan nehir inişi yarışıyla sona erdi. 6 üniversiteden 48 sporcunun katıldığı organizasyonun son gününde takımlar, 2 kilometrelik parkurda bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşabilmek için kürek çekti.

Çoruh Nehri'nde gerçekleştirilen son etap öncesinde sporcu öğrenciler, müzik eşliğinde horon oynayarak soğuk havada ısındı. Hakem düdüğüyle birlikte suya inen takımlar, zamanla yarıştıkları nehir inişi etabında derece elde edebilmek için mücadele verdi.

Şampiyonaya Düzce Üniversitesi adına katılan sporcu Kağan Keskin, ilk iki gün yapılan yarışlarda başarılı sonuçlar aldıklarını belirterek, "İlk iki gün yarışlarını geride bıraktık. İlk gün kafa kafaya, sprint yarışları yapıldı, yarışta birincilik elde ettik. Ertesi gün yarışlarında slalomda da tekrar iki denememizde de en iyisi olarak birinci olduk. Bugün son yarışımız, iniş parkurunu tamamlayarak birinciliğe oynayacağız, madalyalarımızı alıp Düzce'ye geri döneceğiz" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi sporcusu Ekin Çölek de yoğun antrenman sürecinin ardından şampiyonaya katıldıklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımla buraya gelmeden önce çok fazla antrenman yaptık. Burada da sonuçlarını görüyoruz. Birinci ve ikinci gün birinci olduk. Bugün de yine birinci olmayı hedefliyoruz. Burada güzel arkadaşlıklar edindik, bu yüzden çok mutluyuz. Hem Bayburt Üniversitesi hem de öğrencileri bize çok yardımcı oldular. O yüzden çok mutluyuz" diye konuştu.

Bayburt Üniversitesi sporcusu Cansu Deniz Saltık ise 3 gün süren şampiyonanın son etabında kıyasıya mücadele ettiklerini dile getirerek, "3 gün süren rafting şampiyonumuzun şu an üçüncü gününde bulunuyoruz. İki gün yarışlarını bitirdik. Nehir inişi yarışımız var. İnşallah bugün hiçbir sıkıntı olmadan parkurumuzu bitireceğiz ve güzel bir şekilde Rafting Türkiye Şampiyonası sonlanacak" ifadelerini kullandı.

İlk gün kafa kafaya ve sprint, ikinci gün slalom yarışlarının yapıldığı şampiyona, son gün gerçekleştirilen nehir inişi etabıyla tamamlandı. Dereceye giren takımlara ve sporculara madalya ile kupaları, 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenecek törenle verilecek. - BAYBURT