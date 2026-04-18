Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt'ta Rafting Şampiyonası Sona Erdi

18.04.2026 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üniversiteler Arası Rafting Şampiyonası, nehir inişi yarışıyla Bayburt'ta tamamlandı.

Bayburt'ta 3 gün süren Üniversiteler Arası Türkiye Rafting Şampiyonası, Kaleardı Mahallesi'ndeki Dede Paşa Parkı'nda yapılan nehir inişi yarışıyla sona erdi. 6 üniversiteden 48 sporcunun katıldığı organizasyonun son gününde takımlar, 2 kilometrelik parkurda bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşabilmek için kürek çekti.

Çoruh Nehri'nde gerçekleştirilen son etap öncesinde sporcu öğrenciler, müzik eşliğinde horon oynayarak soğuk havada ısındı. Hakem düdüğüyle birlikte suya inen takımlar, zamanla yarıştıkları nehir inişi etabında derece elde edebilmek için mücadele verdi.

Şampiyonaya Düzce Üniversitesi adına katılan sporcu Kağan Keskin, ilk iki gün yapılan yarışlarda başarılı sonuçlar aldıklarını belirterek, "İlk iki gün yarışlarını geride bıraktık. İlk gün kafa kafaya, sprint yarışları yapıldı, yarışta birincilik elde ettik. Ertesi gün yarışlarında slalomda da tekrar iki denememizde de en iyisi olarak birinci olduk. Bugün son yarışımız, iniş parkurunu tamamlayarak birinciliğe oynayacağız, madalyalarımızı alıp Düzce'ye geri döneceğiz" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi sporcusu Ekin Çölek de yoğun antrenman sürecinin ardından şampiyonaya katıldıklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımla buraya gelmeden önce çok fazla antrenman yaptık. Burada da sonuçlarını görüyoruz. Birinci ve ikinci gün birinci olduk. Bugün de yine birinci olmayı hedefliyoruz. Burada güzel arkadaşlıklar edindik, bu yüzden çok mutluyuz. Hem Bayburt Üniversitesi hem de öğrencileri bize çok yardımcı oldular. O yüzden çok mutluyuz" diye konuştu.

Bayburt Üniversitesi sporcusu Cansu Deniz Saltık ise 3 gün süren şampiyonanın son etabında kıyasıya mücadele ettiklerini dile getirerek, "3 gün süren rafting şampiyonumuzun şu an üçüncü gününde bulunuyoruz. İki gün yarışlarını bitirdik. Nehir inişi yarışımız var. İnşallah bugün hiçbir sıkıntı olmadan parkurumuzu bitireceğiz ve güzel bir şekilde Rafting Türkiye Şampiyonası sonlanacak" ifadelerini kullandı.

İlk gün kafa kafaya ve sprint, ikinci gün slalom yarışlarının yapıldığı şampiyona, son gün gerçekleştirilen nehir inişi etabıyla tamamlandı. Dereceye giren takımlara ve sporculara madalya ile kupaları, 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenecek törenle verilecek. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etkinlik, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP Bilecik ve Çanakkale il teşkilatlarını feshetti MHP Bilecik ve Çanakkale il teşkilatlarını feshetti
“Kocamla birliktesin“ deyip kadına saldırdı, gerçek çok başka çıktı "Kocamla birliktesin" deyip kadına saldırdı, gerçek çok başka çıktı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım Dünyanın en pahalısını getirdi Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi
Galatasaray’a Victor Osimhen müjdesi Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi
Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında

İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 14:07:32. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.