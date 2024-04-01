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Bayburt'ta Ramazan Ayına Özel Gıda Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Bayburt'ta Ramazan Ayına Özel Gıda Denetimleri Devam Ediyor

Bayburt\'ta Ramazan Ayına Özel Gıda Denetimleri Devam Ediyor

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, Ramazan ayında tüketimi artan gıdaların üretildiği iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde, gıdaların etiket bilgileri, son kullanma tarihleri ve kullanıma uygunlukları kontrol ediliyor. Ayrıca, işletmecilere halk sağlığı ve gıda güvenliği konularında bilgilendirmeler yapılıyor.

01.04.2024 13:36
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından Ramazan ayına özel gıda denetimleri aralıksız devam ediyor.

Ramazan ayında tüketimi artan unlu mamuller, tatlılar, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri üretimi yapan iş yerlerinde tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda talebinin sağlanabilmesi amacıyla gıda işletmelerinde denetimler sürdürülüyor.

Kontrol görevlilerince yapılan denetimlerde, gıdaların etiket bilgileri, son kullanma tarihleri, kullanıma uygun olup olmadığı kontrol edilerek, gerekli hallerde ürünlerden analiz edilmek üzere numuneler alınıyor.

Kontrol görevlileri tarafından titizlikle uygulanan denetimlerde, işletmecilere halk sağlığı ve gıda güvenliğine yönelik olarak dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirmeler yapıldı, uyulması gereken kurallar hatırlatıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Ramazan Ayına Özel Gıda Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta Ramazan Ayına Özel Gıda Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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