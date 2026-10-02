Bayburt'ta rehber öğretmenler yeni dönemin rehberlik planını görüştü - Son Dakika
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Bayburt'ta rehber öğretmenler yeni dönemin rehberlik planını görüştü

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Bayburt\'ta rehber öğretmenler yeni dönemin rehberlik planını görüştü
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Bayburt'ta düzenlenen Dönem Başı Rehber Öğretmenler Toplantısı'nda yeni dönem rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ele alındı. Öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimi, okul, öğrenci ve aile iş birliği ile rehber öğretmenlerin sorumlulukları değerlendirildi.

Bayburt'ta yeni eğitim-öğretim döneminde yürütülecek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ele alındığı Dönem Başı Rehber Öğretmenler Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında düzenlenen toplantıda, okullarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Öğrencilerin eğitim süreçlerinin yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda rehberlik hizmetlerinin planlanması, öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim ortamlarında karşılaşılabilecek sorunlara yönelik çalışmalar ele alındı.

Yeni eğitim-öğretim döneminde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin okul, öğrenci ve aile iş birliği içerisinde sürdürülmesine ilişkin konuların da görüşüldüğü toplantıda, rehber öğretmenlerin görev ve sorumlulukları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: İHA
BayburtRehberGüncelEğitimYerelSon Dakika

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