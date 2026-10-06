Bayburt'ta şap hastalığı nedeniyle pazar işlemleri durdu, giriş çıkışlar engellendi - Son Dakika
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Bayburt'ta şap hastalığı nedeniyle pazar işlemleri durdu, giriş çıkışlar engellendi

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Bayburt\'ta şap hastalığı nedeniyle pazar işlemleri durdu, giriş çıkışlar engellendi
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Bayburt'ta şap hastalığı nedeniyle ikinci emre kadar hayvan giriş çıkışları kısıtlandı, hayvan pazarındaki işlemlere ara verildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, merkez ve ilçelerdeki tüm köy ve mahallelerde giriş çıkışların sistemsel engellendiğini duyurdu.

Bayburt'ta şap hastalığı nedeniyle ikinci bir emre kadar hayvan giriş çıkışlarına kısıtlama getirildi, hayvan pazarındaki işlemlere ara verildi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla il genelinde tedbirler alındığı belirtildi.

Bu kapsamda merkez ve ilçelere bağlı tüm köy ve mahallelerde hayvan giriş çıkışları sistemsel olarak engellendi.

Üreticilerin alınan tedbirlere eksiksiz şekilde uymalarının önem taşıdığı belirtilen duyuruda, yasağa riayet edilmesi ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

Kaynak: İHA
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