Bayburt\'ta şehit Ömer Halis Demir adına yaptırılan çeşmenin ve Taht köyü konağının dualarla açılışı yapıldı

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Köy sakinleri tarafından yapımı tamamlanan Taht köyü konağının ve köy okulunun bahçesine şehit Ömer Halis Demir adına yapılan çeşmenin açılış töreni yapılarak, konak ve çeşme vatandaşların hizmetine sunuldu. İlk önce dualarla açılan konağı il protokol üyeleri hep birlikte gezdiler. Açılışın ardından Taht Köyü İmam Hatip Ortaokuluna geçen protokol üyeleri okul bahçesinde 15 Temmuz hain kalkışma gecesi şehit düşen Ömer Halis Demir adına yaptırılan çeşmenin de açılışını gerçekleştirdiler. İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "Bu çeşme, şehidimizin aziz hatırasını yaşatırken birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek bir sembol olacaktır" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Program, il protokol üyelerinin, konakta köy sakinleriyle sohbet etmesiyle son buldu. - BAYBURT