Bayburt\'ta Sertifikalı Tohum Desteği Başvuruları Devam Ediyor

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 Üretim Yılı Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği başvurularının devam ettiğini bildirerek, başvuruların 31 Temmuz tarihinde sona ereceğini duyurdu.

Sertifikalı tohum kullanım desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin belirtilen süre içerisinde başvurularını kayıtlı bulundukları il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine belirtilen süre içerisinde yapmaları gerektiği bildirildi.

Açıklamada, sertifikalı tohum kullanımının verim ve kalite artışına katkı sağladığı, üretim maliyetlerinin azaltılmasına destek olduğu ve üreticilerin ekonomik kazanç elde etmesine katkı sunduğu belirtildi. - BAYBURT