Bayburt\'ta Turizm Toplantısı Yapıldı

Bayburt'ta turizm potansiyelinin en yüksek seviyede kullanılabilmesi, bu yoldaki engellerin kaldırılması amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda, turizm sektöründe karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

İl Özel İdaresi meclis salonunda düzenlenen toplantıya, Turizm İşletme Belgesi ile faaliyet gösteren otel, konaklama tesisleri ve turizm acenteleri temsilcileri katıldı. Turizm işletmeleri ve acente temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya gelen İl Kültür ve Turizm Müdürü Niyazi Gül, sektör temsilcilerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Toplantıda, Bayburt'un turizm potansiyelinin en üst düzeye çıkarılması, bu yoldaki engellerin kaldırılması, sektörle ilgili sorunlar ile öneriler üzerine duruldu. Toplantının, turizm alanında yürütülecek çalışmalara katkı sağlaması hedefleniyor. - BAYBURT