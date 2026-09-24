Bayburt\'ta üniversite güvenlik toplantısında yurt ve yerleşke önlemleri görüşüldü

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, Üniversite Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler üzerinde duruldu.

Toplantıda, yeni eğitim-öğretim döneminde üniversite yerleşkeleri ve çevresinde uygulanacak güvenlik tedbirleri ile KYK yurtlarında kalan öğrencilerin güvenliği için alınan önlemler masaya yatırıldı.

Öğrencilerin güvenli eğitim ortamlarında öğrenimlerini sürdürebilmesine ilişkin çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliği konuları ele alındı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Aydoğan Karasu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Bilgin, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Tecim ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse katıldı.