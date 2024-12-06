Bayburt'ta durdurulan araçtaki 2 şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu
BAYBURT - Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince durdurulan araçta yapılan aramalar sonucunda 2 şahsın üzerinde bir miktar bonzai maddesi bulundu.
Bulunan uyuşturucu maddeye ekiplerce el konuldu, şüpheli şahıslar hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünden de uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.
Son Dakika › Yerel › Bayburt'ta Uyuşturucu Gözaltısı - Son Dakika
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