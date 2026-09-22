Bayburt'ta Vali Mustafa Eldivan başkanlığında güvenlik asayiş toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Bayburt'ta Vali Mustafa Eldivan başkanlığında güvenlik asayiş toplantısı düzenlendi

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Bayburt\'ta Vali Mustafa Eldivan başkanlığında güvenlik asayiş toplantısı düzenlendi
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Bayburt'ta Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında yapıldı. Toplantıda emniyet ve jandarmanın saha uygulamaları değerlendirildi; kamu düzeni, vatandaş güvenliği ve kurumlar arası koordinasyon görüşüldü.

Bayburt'ta kentin huzur ve güvenliğine ilişkin konular, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında görüşüldü.

Valilik toplantı salonundaki toplantıya emniyet ve jandarma birimleri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda güvenlik birimlerince sahada gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Toplantıda kamu düzeninin korunması, vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve farklı kurumlar arasındaki koordinasyon konuları masaya yatırıldı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin sorumluluk alanlarında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda ayrıca kentte huzur ortamının devamına yönelik yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu.

Kaynak: İHA
GüvenlikBayburtAsayişGüncelYerelKamuSon Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta Vali Mustafa Eldivan başkanlığında güvenlik asayiş toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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