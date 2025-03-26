Bayburt\'ta Yeni Kartlı Sistemle Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Bayburt'ta belediye ve özel halk dolmuşlarında yeni kartlı sistem hayata geçti. Alınan yeni kararın ardından nakit ödeme kaldırılarak, ödemeler artık kartla yapılacak.

Belediye tarafından hayata geçirilen yeni sistemde belediye otobüsleri ve özel dolmuşlarda tek kart sistemi geçerli olacak ve nakit ücret ödeme dönemi kapanacak.

Tam, öğrenci, indirimli ve ücretsiz olmak üzere dört çeşit kart vatandaşların kullanımına sunuldu ve kart ücreti 200 lira olarak belirlendi. Vatandaşlar kart dolumlarını ise şimdilik yalnızca belediyeden, daha sonra belirlenecek dolum noktalarından ve ileri bir tarihte hizmete sunulacak olan mobil uygulama üzerinden de yapabilecekler. Vatandaşların kart edinmek için süre sınırlaması bulunmazken, 31 Mayıs 2025 tarihinden itibaren artık nakit ücretle dolmuşlara ve otobüslere binilemeyecek. Eski kartlarını getirenler ise yeni kartlarını 50 lira indirim ile 150 liraya alabilecekler.

Kartlı sistemden yararlanmak isteyen vatandaşlardan talep edilecek belgeler ise şöyle:

Öğrenciler için: fotoğraf, kimlik fotokopisi, öğrenci belgesi. Emekliler için: fotoğraf kimlik fotokopisi, emekli olduğuna dair SGK'dan alınacak belge. Engelliler için: fotoğraf, kimlik fotokopisi, engelli kimlik fotokopisi. 65 Yaş üzeri vatandaşlar için: fotoğraf, kimlik fotokopisi. Belgelerini temin eden vatandaşlar belediyeye başvurarak yeni kartlarını alabilecek. - BAYBURT