Bayburt'ta Yukarı Pınarlı Köyü Camii Dualarla Açıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta Yukarı Pınarlı Köyü Camii Dualarla Açıldı

Bayburt\'ta Yukarı Pınarlı Köyü Camii Dualarla Açıldı

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Yukarı Pınarlı Köyünde inşası tamamlanan Köy Camii dualarla ibadete açıldı. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, caminin yapımında emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.

10.08.2024 09:39
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Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Yukarı Pınarlı Köyünde inşası tamamlanan Köy Camii dualarla ibadete açıldı.

Törende konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt'a böyle bir eser kazandırmanın büyük bir hizmet olduğunu ifade ederek emeği geçen hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

Vali Eldivan, "Çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız bu camide dini eğitim alıp Kur'an okuyup, ibadet ettiği sürece bu camiyi yaptıran hayırseverlerimizin amel defterleri bizim inancımıza göre kapanmayacaktır. Bu camide yapılan her ibadetin sevabı o kardeşlerimizin amel defterlerine de yazılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Vali Eldivan, caminin yapımında mimari estetiğe de önem verildiğine vurgu yaparak emeği geçen herkese ayrıca teşekkür etti.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Bayram Danacı, şunları kaydetti: "Böyle bir eserin meydana gelmesinde emeği geçen hayırseverlere, Muhtarımızın şahsında tüm köy halkına ve emeği geçen Selim Altıntaç Bey'e çok teşekkür ediyorum."

Müftü Bayram Danacı, "Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazlarını dosdoğru kılan, zekatlarını veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder." ayetini hatırlatarak camilerin maddi imarı kadar manevi imarının da önemine dikkat çekti. Camilerin manevi imarının ise camileri doldurmak ve orada anlatılan hakikatleri hayatımıza tatbik etmekle mümkün alacağını belirtti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Bayram Danacı'nın yaptığı dua ile caminin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreninin ardından Vali Eldivan, Yukarı Pınarlı Köyünde ikamet eden 15 Temmuz Gazisi Abdulkadir Çaphan ve ailesini ziyaret etti.

Vali Eldivan'a Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, İl Müftüsü Bayram Danacı ve il protokolü eşlik etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Yukarı Pınarlı Köyü Camii Dualarla Açıldı - Son Dakika

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