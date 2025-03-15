Bayburt Valisi Mmustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) ile 51 il Valisinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü ile birlikte katıldı.
Toplantıda, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında yürütülen faaliyetler, alınması gereken tedbirler ve hayata geçirilecek projeler ele alınarak değerlendirildi. - BAYBURT
Son Dakika › Yerel › Bayburt’tan Hayvan Koruma Toplantısı - Son Dakika
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