Bayburt Tuzcuzade'de kentsel dönüşümde hak sahiplerine davet tebligatları asıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Tuzcuzade Mahallesi'nde riskli alan kapsamındaki kentsel dönüşümde hak sahiplerine davet tebligatları muhtarlık panosuna asıldı. İlanla hak sahiplerinin uzlaşma sürecine ilişkin bilgilendirilmesi amaçlanıyor; uzlaşma görüşmeleri ve sözleşme işlemleri Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Uzlaşma ofisinde yürütülüyor.
Bayburt'un Tuzcuzade Mahallesi'nde riskli alan kapsamında yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde hak sahiplerine yönelik davet tebligatları mahalle muhtarlığının ilan panosuna asıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü kentsel dönüşüm personelince gerçekleştirilen ilan işlemiyle hak sahiplerinin uzlaşma sürecine ilişkin bilgilendirilmesi ve davetin duyurulması amaçlanıyor.
Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri ve sözleşme işlemleri, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Uzlaşma ofisinde yürütülüyor. Sürecin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
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