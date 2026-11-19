Bayburt Valisi Eldivan, yeni Defterdar Gönültaş'tan çalışmaları dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Defterdarlıkta incelemelerde bulunarak kurumun yürüttüğü çalışmalar hakkında Defterdar Güngör Gönültaş'tan bilgi aldı. Eldivan, yeni görevine başlayan Gönültaş'a başarılar diledi ve kamu hizmetlerinde kurumlar arası koordinasyonun önemine değindi.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Defterdarlığında incelemelerde bulunarak kurumun yürüttüğü çalışmalar ve hizmet süreçleri hakkında Defterdar Güngör Gönültaş'tan bilgi aldı.
Defterdarlık birimlerini gezen Vali Eldivan, kurumun faaliyetleri ve personelin çalışma süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yeni görevine başlayan Defterdar Güngör Gönültaş'a başarılar dileyen Vali Eldivan, kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesinde kurumlar arası koordinasyonun önemine değindi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?