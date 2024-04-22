Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş\'i ziyaret etti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret etti.
Vali Eldivan ziyarette Başkan Memiş'in göreve başlamasının Bayburt'a hayırlı olması temennisinde bulunarak, görevinde başarılar diledi.
Başkan Memiş ise ziyaretlerinden dolayı Vali Eldivan'a teşekkür ederek, "Valimiz sağ olsunlar incelik gösterdiler. Tüm kurum ve kuruluşlarımız ile iş birliği halinde güzel hizmetler yapacağız. Bayburt'umuzun teveccühü ile görevimize başladık. İnşallah bu teveccühü Bayburt'umuza hizmet olarak döndüreceğiz" şeklinde konuştu. - BAYBURT
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