Baydilli sabah mesaisine mahalle gezileri ile başladı - Son Dakika

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sabah gezileri kapsamında teknik ekibiyle birlikte Narlıkuyu ve Akbayır mahallelerini gezerek çalışmaları yerinde gördü.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçeyi adım adım gezerek sorunları ve çalışmaları yerinde görmeye devam ediyor. Sabah 07.00'de mesaiye başlayan Baydilli ve ekibi mahalleleri adım adım gezerek sorunları ve yapılan çalışmaları yerinde inceliyor.

Baydilli bugünkü saha gezisinde Narlıkuyu ve Akbayır mahallelerini ziyaret ederken, mahallelerde yürütülen yol, kaldırım ve merdiven yapımı çalışmalarını inceleyip çalışmaların gidişatıyla ilgili bilgi aldı. Çalışmaların hızlandırılması ve bir an önce bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulması talimatını ekiplere veren Baydilli, vatandaşların benzer talepleri ile ilgili çalışmaların başlatılmasını istedi. Sabah gezilerinin artık gelenek haline geldiğine dikkat çeken Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, bu gezilerin sonuçlarına baktığında verimli olduğunu kaydetti. Baydilli, "Biz ekibimizle ilçemize hizmet için uykumuzdan bir saat feragat edip belirli günlerde mesaiye erken başlıyoruz. Tek amacımız ilçemizi daha güzel hale dönüştürmek için sorunları ortadan kaldırmaktır. Bu anlamda bugün de Narlıkuyu ve Akbayır mahallelerimizi gezdik ve sorunları inceleyip çalışma başlatılması talimatı verdik. Biz her zaman sahada olup hizmete devam edeceğiz" diye konuştu.

Baydilli sabah gezisi esnasında yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinlerken, esnafı da ziyaret edip hayırlı işler dileğinde bulundu. - ŞANLIURFA