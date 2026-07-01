Bayındır\'da hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanında inceleme

Bayındır'da sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ile yapımı devam eden Doğal Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulunuldu.

İncelemeye Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Peynirci ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında oluşturulan İlçe İzleme ve Denetim Komisyonu üyeleri katıldı.

Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alınırken, sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri ile yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Yapılan incelemelerde, özellikle toplum sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturabilecek sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyon süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.

Heyet daha sonra Elifli Mahallesi'nde yapımı devam eden Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret ederek projedeki son durumu yerinde inceledi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte sahipsiz hayvanların daha güvenli, sağlıklı ve doğal bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmelerinin hedeflendiği belirtildi.

İncelemelerde, sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilitasyon çalışmalarının etkin şekilde sürdürülebilmesi için kurumlar arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. - İZMİR