Başkan Yaman vatandaşlara aşure ikram etti - Son Dakika
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Başkan Yaman vatandaşlara aşure ikram etti

11.08.2022 10:08
Başkan Yaman vatandaşlara aşure ikram etti

Bayırköy Belde Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla 'Aşure Günü' etkinliği düzenledi.

Bayırköy Belde Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla 'Aşure Günü' etkinliği düzenledi. Sosyal belediyeciliğe verdiği önemle bilinen ve her fırsatta vatandaşlarla bir arada olmaya özen gösteren Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, öğle namazı çıkışında vatandaşlara aşure ikram etti.

Başkan Yaman, aşure ikramı sırasında vatandaşlarla kısa süreli sohbetler gerçekleştirdi. Aşurenin geleneklerimizde önemli bir yeri olduğunu dile getiren Başkan Yaman, "Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve kaynaşma, kardeşlik ve muhabbet aylarımızdan olan, mübarek Muharrem ayında tüm halkımıza ve pazarcı esnafımıza öğle namazı çıkışında, kültürümüzün önemli yapı taşlarından birini oluşturan aşure ikramımızı gerçekleştirdik. Allah'ım kabul etsin inşallah. Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz etkinliklerimizi halkımızla birlikte gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Dağıtılan aşuremizin hayırlara vesile olmasını dilerken, tüm İslam aleminin mübarek Muharrem ayını kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Mustafa Yaman, Bayırköy, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yaman vatandaşlara aşure ikram etti - Son Dakika

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